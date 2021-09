Napoli-Benevento, dove vedere l'amichevole in tv e in streaming

Problemi logistici

leggi anche

Napoli, è fatta per Anguissa: prestito dal Fulham

Gli azzurri hanno iniziato bene il campionato, battendo prima il Venezia in casa e poi il Genoa in trasferta. Le “streghe”, invece, freschi di retrocessione in Serie B stanno faticando più del previsto. Dal punto di vista logistico, per quanto riguarda il Napoli, la prima partita di campionato giocata in casa contro il Venezia ha mostrato alcuni punti deboli. File interminabili e assembramenti sugli spalti non sono scenari accettabili durante una pandemia. Per questo motivo i biglietti per l’amichevole contro il Benevento costeranno solo 1,50 euro. Un prezzo simbolico che permetterà di raggiungere la soglia dei 27mila posti disponibili e simulare, così, il clima che si presenterà il prossimo sabato.