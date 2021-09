Tennis, agli Us Open Jannik Sinner batte Monfils e approda agli ottavi

L'altoatesino ha battuto il 35enne francese, al termine di una sfida in 5 set della durata di quasi 4 ore (punteggio: 7-6 6-2 4-6 4-6 6-4). Il 20enne italiano dovrà ora sfidare il n.4 al mondo, Alexander Zverev, che ha superato al terzo turno l'americano Jack Sock. Agli ottavi, intanto, è approdato anche il n.1 Novak Djokovic

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale degli US Open, battendo il 35enne francese Gael Monfils, al termine di una sfida in 5 set della durata di quasi 4 ore (punteggio: 7-6 6-2 4-6 4-6 6-4). Il 20enne altoatesino dovrà ora sfidare il n.4 al mondo, Alexander Zverev, che ha superato al terzo turno l'americano Jack Sock (LA FOTOSTORY DI JANNIK SINNER).