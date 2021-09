Una gara condotta quasi tutta in testa per il padrone di casa, che infiamma il circuito di Zandvoort dove non si correva da 36 anni. Alle sue spalle l’attuale campione del mondo in carica con la Mercedes, che perde la leadership del Mondiale proprio a vantaggio del giovane olandese. Completa il podio il finlandese Valtteri Bottas. Ferrari in quinta e settima posizione con Charles Leclerc e Carlos Sainz