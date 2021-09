Paralimpiadi Tokyo, bronzo per Oney Tapia nel lancio del disco

Tapia: “Non sono molto contento”

leggi anche

Paralimpiadi di Tokyo 2021, il medagliere dell'Italia

"Non sono soddisfatto - ha detto Tapia - questa è la mia specialità e non sono riuscito a esprimermi come avrei voluto ma se ho portato a casa questo risultato vuol dire che è questo che potevo fare. La pioggia e la pedana scivolosa hanno inciso moltissimo sulla mia prestazione, anche se nel corso della gara sono riuscito a migliorarmi. Ho pensato: o la va o la spacca e alla fine qualcosa ho portato a casa. Non sono molto contento ma va bene così, vorrà dire che da domani avrò ancora più voglia di rivincita".