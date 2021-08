Juventus-Empoli 0-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

All'indomani dell'addio di Cristiano Ronaldo, passato al Manchester United, per la Juventus arriva un clamoroso tonfo in casa contro l'Empoli. I toscani vincono per 1-0, grazie al gol del numero 7 Leonardo Mancuso. Dopo due interventi super del portiere Vicario su Chiesa in avvio di gara, la squadra di Andreazzoli passa in vantaggio al 21'. Azione di Bandinelli sulla sinistra, che chiude un triangolo con Bajrami il quale va al tiro: la sua conclusione viene deviata e ribadita in rete da pochi passi da Mancuso. Nonostante oltre 70 minuti a disposizione, la squadra di Allegri non riesce nemmeno ad acciuffare il pareggio. I bianconeri restano a quota 1, mentre i toscani salgono a quota 3 in classifica (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).