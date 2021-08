Paralimpiadi, prime medaglie per l'Italia: tutte dal nuoto

Bettella: "È una grandissima soddisfazione per me e per l'Italia"

Dopo i due argenti ai giochi di Rio, per Francesco Bettella questa è la terza medaglia paralimpica. "È una grandissima soddisfazione per me e per l'Italia portare una medaglia. Sta diventando una bella abitudine", ha detto al termine della gara il 32enne di Padova. "Arrivare a questa medaglia - ha aggiunto - è una grandissima soddisfazione che ripaga di tante sofferenze che ho dovuto subire in questi anni". Ingegnere biomeccanico, Bettella studia anche come affrontare al meglio la sua nuotata: "Mi divido tra piscina e università. Ho la possibilità di lavorare in un ambito che può dare speranza ad altre persone". Ora spera che le Paralimpiadi siano "un'occasione per avvicinare i giovani a questo movimento, portandoli in piscina, nei campi e nelle palestre. Gli sport paralimpici stanno crescendo tantissimo e noi ne siamo ambasciatori".