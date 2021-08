Paralimpiadi 2021, Bebe Vio rinuncia alla sciabola: "Vi spiegherò"

"Purtroppo niente gara di sciabola. Questa volta va così. Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me ed in questa missione non impossibile ma solo rimandata", ha detto l'atleta azzurra in un video sui social

Bebe Vio interviene via Instagram sulla sua assenza in pedana per le Paralimpiadi di Tokyo alla prima gara prevista, che l'avrebbe vista nell'inedita veste di sciabolatrice olimpica. "Purtroppo niente gara di sciabola. Questa volta va così. Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me ed in questa missione non impossibile ma solo rimandata" ha detto l'atleta azzurra.