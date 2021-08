10/13 ©Ansa

In tutto, è presente una delegazione di 4.400 atleti in rappresentanza di circa 160 Paesi. Saranno le Paralimpiadi più seguite di sempre, con circa 4 miliardi di spettatori televisivi previsti. Tra le grandi star internazionali, spicca il tedesco Markus Rehm (nella foto), che nel salto in lungo categoria T64 mira a battere il suo stesso record mondiale di 8,62 metri stabilito agli Europei in Polonia nel giugno scorso