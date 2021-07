Brisbane ospiterà le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2032

Le Olimpiadi estive del 2032 si svolgeranno a Brisbane, in Australia. Lo ha deciso il Cio riunito a Tokyo. La nazione dell'Oceania ospiterà per la terza volta i Giochi dopo Melbourne 1956 e Sydney 2000.

Olimpiadi di Tokyo al via

Intanto, a due giorni dall'inaugurazione, sono già partite le Olimpiadi di Tokyo: in campo a Fukushima il softball. In mattinata anche l'esordio delle azzurre, contro gli Usa. "Avete fatto del vostro meglio: il mondo deve mostrare le stesse qualità olimpiche di determinazione, dedizione e disciplina per trionfare contro il Covid, ha detto nel suo saluto il direttore generale dell'Oms Ghebreyesus nel suo messaggio di saluto al Cio.