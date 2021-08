Serie A, Roma-Fiorentina 3-1: buona la prima per Mourinho

La Roma di Mourinho ha vinto 3-1 all’Olimpico contro la Fiorentina, nella prima giornata del campionato di Serie A (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Al 17’ i Viola rimangono in 10 per l’espulsione del portiere Dragowski che stende Abraham fuori dall'area di rigore. Al 26’ la Roma passa in vantaggio con Mkhitaryan su assist di Abraham. Dopo un check del Var, il gol viene convalidato. Nel secondo tempo, al 52’ viene espulso Zaniolo: secondo giallo per il numero 22 della Roma dopo un intervento su Gonzalez. Ristabilita la parità numerica in campo. Al 60’ il pareggio della Fiorentina: Pulgar scodella un pallone in area che arriva a Milenkovic, che controlla e batte Rui Patricio. Due minuti dopo traversa di Abraham. La Roma preme e torna avanti con Veretout al 64’. Al 79’ tris della squadra di Mourinho ancora con Veretout su assit di Shomurodov. Primi tre punti per i giallorossi che iniziano bene la stagione.

Il video con gli highlights della partita è visibile dalle 01:30 di lunedì 23 agosto