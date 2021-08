A San Siro l’Inter campione d’Italia vince 4-0 contro il Genoa, davanti a un pubblico che torna sugli spalti con oltre 27mila persone, nella prima giornata di Serie A. Nell’altro match delle 18.30, a Verona il Sassuolo batte i padroni di casa dell’Hellas per 3-2 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Inter-Genoa

Inter in vantaggio al 6’ grazie a un colpo di testa di Skriniar su assist di Calhanoglu, poi il raddoppio del turco servito da Dzeko (14’). Nel recupero Perisic si vede annullare il 3-0 per fuorigioco. Nella ripresa (74’) gol di Vidal su assist di tacco di Barella. La chiude Dzeko, che segna la prima rete ufficiale in nerazzurro (88’).