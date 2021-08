La leggenda del calcio tedesco aveva 75 anni. Soprannominato “Der bomber” per la sua familiarità con il gol, ha segnato 68 reti in 62 partite con la nazionale tedesca e ha vinto gli Europei nel 1972 e i Mondiali nel 1974. Con il Bayern Monaco ha realizzato 566 gol in 607 partite ufficiali