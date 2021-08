MotoGP Stiria, le qualifiche: pole di Martin, poi Bagnaia e Quartararo

Due Ducati ai primi posti sul circuito austriaco: lo spagnolo in testa con il tempo di 1'22"994, precede l'italiano. Terzo il leader del Mondiale, 17esimo tempo per Valentino Rossi. La gara domenica 8 agosto alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, preceduta da Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.20)

Due Ducati in testa nelle qualifiche del Gp di Stiria. Sul circuito austriaco del Red Bull Ring il primo a partire sarà Martin (Ducati Pramac) grazie al tempo di 1'22''994, seguito da Bagnaia (team ufficiale). L'ultima doppietta ai primi due posti in qualifica per la Ducati si era registrata a Doha quest'anno, sempre con Martin in pole e Zarco in seconda posizione. Terzo posto per il leader del Mondiale, Quartararo. Altre due Ducati in seconda fila: quarto Miller e sesto Zarco. Quinto in griglia Mir. Chiudono i primi dieci posti al termine delle qualifiche Espargarò, Marquez, Vinales e Nakagami. La gara della MotoGP scatta domenica 8 agosto alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, preceduta da Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.20).