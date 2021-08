Serie A, 6 portieri e 12 allenatori: come cambia il campionato

9/13 ©LaPresse

Diverso il problema della Roma: dopo Szczesny e Alisson i giallorossi non hanno trovato stabilità, passando in poco tempo da Olsen a Mirante e poi a Pau Lopez. Mourinho ha chiesto un investimento forte per un portiere di 33 anni, Rui Patricio, ex campione d'Europa, carattere ed esperienza per fare risultati subito. Pau Lopez è stato ceduto al Marsiglia, per Olsen si cerca una destinazione dopo il buon Europeo