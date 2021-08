Tokyo 2020, il bacio “proibito” tra Florent Manaudou e Pernille Blume

Lui, argento per la Francia sui 50 stile libero, lei bronzo per la Danimarca. I due nuotatori sono fidanzati ufficialmente da un anno e mezzo, ma il loro bacio è una palese violazione del regolamento sanitario di questi giochi olimpici al tempo del Covid

Lui, argento per la Francia sui 50 stile libero, lei bronzo per la Danimarca. Stessa distanza stessa piscina, quella dei Giochi di Tokyo. A dividerli, i sette minuti tra le due gare. A unirli un bacio plateale.

Delegazioni separate

I baci e i festeggiamenti sono apertamente vietati durante Tokyo 2020 dal Playbook pubblicato in vista delle Olimpiadi per evitare i temuti cluster nel Villaggio Olimpico. Ad rendere più pesante la situazione il fatto che anche le delegazioni sono tenute ben separate fra loro, non devono esserci rapporti tra atleti di nazioni diverse. Vita dura dunque per le coppie sbarcate in Giappone e costrette a una distanza forzata per tre settimane.