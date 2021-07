Tokyo 2020, Benedetta Pilato squalificata nei 100 rana

La nuotatrice 16enne di Taranto, record mondiale nei 50 rana, ha chiuso la sua batteria al quinto posto prima di essere squalificata. Delusione nelle sue parole: “Ho nuotato in maniera orribile, mi sentivo stanchissima. Ma non so perché mi abbiano squalificata”

“Una gara orribile”

vedi anche

Da Samele a Zanni, tutte le medaglie azzurre a Tokyo

Pilato, intervistata subito dopo la gara, trattiene a stento le lacrime. “È stata una gara orribile, ma cosa ho fatto?”, ha detto ai giornalisti. La nuotatrice non nasconde tuttavia il suo stupore per la squalifica: “Non so davvero perché mi abbiano squalificata. Certo, ho nuotato in maniera orribile, non so spiegare, mi sentivo stanchissima. La pressione? Può darsi sia stato quello, non so”, ha dichiarato.