Non indossano il bikini: nazionale norvegese di pallamano multata

Le giocatrici della nazionale norvegese di pallamano sulla sabbia sono state multate per essersi rifiutate di giocare in bikini. È successo all’Europeo di Varna, in Bulgaria, dove le ragazze scandinave sono scese in campo con dei pantaloncini più lunghi perché considerano sessista la classica divisa in bikini. Una scelta che non è piaciuta alla Federazione internazionale, come scrivono anche il New York Times e l’Indipendent, che ha imposto una multa di 150 euro a ciascuna ragazza per un totale di 1.500 euro. La partita in questione era la finale per il bronzo contro la Spagna, match comunque perso dalle norvegesi che però, oltre alla multa, rischiano la squalifica.