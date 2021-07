1/12

Da una parte l'Inghilterra sconfitta, a cui rimangono "le lacrime per gli eroi", come titola il The Indipendent in prima pagina oggi. Dall'altra l'Italia vittoriosa, con gli Azzurri campioni d'Europa di calcio. Questo il verdetto della finale di Euro 2020 dell'11 luglio 2021 che ha sancito, ai calci di rigore, la vittora dell'Italia. Ecco come è stato coperto l'evento sulle prime pagine cartacee dei principali giornali all'estero e italiani (foto da giornalone.it)

