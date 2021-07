Calcio, l’Argentina vince la Coppa America: 1-0 contro il Brasile

La squadra di Scaloni batte in finale, al Maracanà, la Seleçao e torna a vincere il trofeo dopo 28 anni. Decide il gol di Angel Di Maria, che al 22’ supera Ederson con un tocco morbido in pallonetto. È il primo titolo di Lionel Messi con la nazionale albiceleste. Festa a Buenos Aires, delusione a Rio

Si aspettavano i gol di Messi o Neymar, invece a decidere la squadra campione del Sud America è stato Angel Di Maria: al 22’ ha battuto Ederson con un tocco morbido in pallonetto. L’Argentina, contro i rivali storici, ha così vinto la sua quindicesima Coppa America, raggiungendo il primato dell’Uruguay. Non solo: ha interrotto l’imbattibilità brasiliana al Maracanà che durava dal 1998. Per Messi, considerato tra i più grandi giocatori al mondo, è il primo titolo con la nazionale albiceleste: la Pulce, dopo 14 anni di tentativi, ha conquistato la Coppa che gli era sfuggita per un soffio nel 2007, 2015 e 2016.

La festa a Buenos Aires

Dopo la vittoria dell’Argentina, a Buenos Aires - e non solo - è esplosa la festa dei tifosi. Delusione, invece, a Rio. Il torneo della Coppa America si è svolto senza pubblico a causa della pandemia, ma per la finale tra la Seleçao di Neymar e l'Argentina di Messi le autorità brasiliane avevano dato il via libera all'ingresso di spettatori fino al 10% della capienza dello stadio carioca, ovvero 7.800 persone. Subito si era scatenata la caccia al biglietto e la Conmebol ha fatto sapere che nei pressi dello stadio sono state individuate decine di persone con falsi attestati vaccinali, documento necessario - oltre al biglietto - per entrare nell'impianto. "Abbiamo sequestrato una notevole quantità di attestati vaccinali falsi – ha fatto sapere la Conmebol con un comunicato -, sia a tifosi argentini che brasiliani". Alcuni dei fermati avrebbero riferito che i falsi attestati vaccinali erano reperibili al prezzo di 150 reais, pari a circa 25 euro. Tra i documenti falsi sequestrati ci sarebbero anche molti falsi referti di tamponi che, in realtà, non sono mai stati effettuati.