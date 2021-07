Mourinho, presentazione a Roma: “Sono qui perché il progetto è chiaro”

La Roma presenta il suo nuovo allenatore, José Mourinho. ”Sono qui per come la società ha parlato con me. Un progetto chiaro: non dimenticare mai il fantastico passato di questo club, costruire un futuro. È una situazione sostenibile nel futuro". Il nuovo tecnico, nella presentazione presso la Terrazza Caffarelli, al Campidoglio, ha detto che “Roma è una città bellissima, come simbolo e colori. Il nome Roma è una responsabilità. Però non sono qui in vacanza, per turismo. Sono qui per lavorare".

"L'Italia per chi è innamorato di calcio e non è qui, manca. Io non sono una persona troppo simpatica quando lavoro. Io difendo però il mio club e ciò che avviene nello spogliatoio, resta lì”, ha proseguito il neo allenatore della Roma, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Mou: ”Prima di tutto grazie ai tifosi”

Mourinho ha esordito ringraziando i tifosi: "Voglio e devo ringraziare i tifosi perché la reazione al mio ingaggio è stata eccezionale, ho avuto subito questa sensazione di non aver fatto nulla per questo e mi sono sentito subito in debito perché l'accoglienza è stata emozionante e devo ringraziare i tifosi, poi devo ringraziare la fiducia del club, però il modo in cui i tifosi mi hanno ricevuto a Roma e prima è stato fantastico". Mou non ha voluto rispondere alla domanda sul futuro di Dzeko e su chi sarà il capitano: “Sarò un antipatico che non condivide con voi ciò che succede all’interno della squadra. Quella del capitano è una questione che la società e i giocatori devono sapere prima di voi".

La citazione di Marco Aurelio

"Sono qui perché sono vicino alla statua di Marco Aurelio. Nulla viene dal nulla e nulla ritorna nel nulla. Questo ha un significato che io penso sia molto simile a quello che ho sentito quando ho parlato con il club nelle persone di Dan e Ryan Fredkin”, ha detto Mourinho. “Loro hanno un progetto molto chiaro, non vogliono dimenticare il passato di questo club e vogliono costruire un futuro importante. Nel calcio la parola tempo a volte non esiste, in questo caso esiste ed è davvero fondamentale. La società non vuole successo oggi e problemi domani, ma un progetto sostenibile per il futuro e farà di tutto per riuscirci con passione. Questa è la ragione principale per cui sono qui. Ora è tempo di lavorare. Non sono qui solo per questa città perché non siamo qui in vacanza”.