Calcio, Mourinho in volo verso Roma: “Cari tifosi, sto arrivando”

"Cari tifosi della Roma, sto per chiudere le valigie. Sto arrivando!”. Con un breve video, il nuovo allenatore dei giallorossi, José Mourinho, ha annunciato sui social il suo imminente arrivo nella Capitale. Il tecnico portoghese è in volo da Lisbona diretto a Ciampino, a bordo del jet privato N1F della flotta Friedkin, pilotato dallo stesso presidente del club, Dan Friedkin. L’arrivo è previsto per le 14. Dopodiché lo Special One si dirigerà a Trigoria, dove la società sta studiando un modo per un primo saluto alla tifoseria che si radunerà a piazzale Dino Viola. Tanti i messaggi pubblicati sui social dai tifosi della Roma. "Daje Mou”, "Dajeeee José, dajeeee. Andiamo a vincere”, il tenore di alcuni. (IL MURALE A TESTACCIO)