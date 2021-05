Roma, a Testaccio un murale dedicato a Mourinho. VIDEO

Un murale dedicato a Josè Mourinho (FOTO) è comparso nella notte in via Pietro Querini a Testaccio, in centro a Roma. L’opera, firmata allo street artist Harry Greb, ritrae l’allenatore portoghese in sella a una Vespa “Special One” - il suo soprannome - e con una sciarpa attorno al collo con i colori sociali del club. Un primo omaggio della città verso il tecnico che dalla prossima stagione siederà sulla panchina giallorossa.