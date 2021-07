Euro 2020, Italia avanti nel segno del tiro a giro

Maradona e Del Piero gli specialisti

Il tiro a-ggiro però arriva da lontano, ed ha padri illustri. Non è beffardo come il cucchiaio di Tottiana memoria, ma è tagliente e non lascia scampo, nemmeno al tifoso che non può fare a meno di ammirarlo a bocca aperta. In tempi recenti uno dei massimi specialisti è stato Alessandro Del Piero, tanto bravo a produrne in serie che per un certo periodo il tiro aggiro divenne appunto alla Del Piero. Ma il marchio non è registrato, e anche prima del campione della Juventus ci sono stati assi che hanno saputo prodursi nella specialità che spesso diventa una sentenza. Quasi tutti i grandi 10 lo hanno nel proprio bagaglio tecnico, e il più grande di tutti, Diego Armando Maradona, i tiri a-ggiro li sapeva fare persino al contrario come quello della punizione che bucò Tacconi in un mitico Napoli-Juventus. Tornando all’azzurro dell’Italia e lasciando quello partenopeo, ora resta un ultimo ostacolo da aggirare per arrivare a quella Coppa che manca da oltre 50 anni alla Nazionale, è chissà che la chiave sia proprio un tiro che rifaccia girare per il verso giusto la storia per i nostri colori. Non importa l’autore, perché il tiro a-ggiro d’autore lo è sempre.