Basket, Italia-Serbia 102-95: Azzurri qualificati ai Giochi di Tokyo

Impresa dell'Italbasket che a Belgrado, nella finale del torneo preolimpico, supera 102-95 i padroni di casa della Serbia e stacca il pass per i Giochi di Tokyo ( COSA SAPERE - I NOSTRI ATLETI - IL CALENDARIO ). Gli Azzurri tornano a partecipare alle Olimpiadi dopo 17 anni, quando ad Atene, il 28 agosto 2004, vinsero la medaglia d'argento nella finale persa contro l'Argentina. Nella storia a cinque cerchi, l'Italia aveva centrato l'argento anche a Mosca 1980.

I serbi, infatti, vantano giocatori Nba come Marjanovic e Bjelica, l'Mvp di Eurolega Micic e la stella della Virtus Teodosic. Eppure l'Italbasket, senza i suoi uomini cardine (Belinelli, Datome, Gallinari) si è comunque imposta con Mannion (24 punti), Polonara (Mvp del torneo grazie al 6/8 da tre di stasera) e Fontecchio (8 rimbalzi e 22 di valutazione), che con 67 punti in tre hanno annientato la difesa di casa.

Esordio il 25 luglio contro la Germania

Con gli ultimi dodici atleti dell'Italbasket, la rappresentanza azzurra ai Giochi sale a 384 atleti (198 uomini e 186 donne in 36 discipline differenti). Per lo sport italiano si tratta di un primato assoluto: mai così tanti atleti qualificati. L'esordio dei cestisti dell'Italbasket sarà il 25 luglio contro la Germania (qualificatasi dal girone svoltosi a Spalato), il 28 affronteranno invece l'Australia (qualificata in quota Oceania) e il 31 la Nigeria (quota Africa).