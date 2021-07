F1, Gp d'Austria: vince Verstappen davanti a Bottas. Quarto Hamilton

Il pilota olandese è sempre più in testa al Mondiale (281 punti, a +31 sul collega britannico). Terzo posto per Lando Norris su McLaren. La prima delle Ferrari è quella di Carlos Sainz, arrivato quinto; Charles Leclerc chiude ottavo

Altra vittoria per Max Verstappen, su Red Bull. Il pilota olandese trionfa nel Gran Premio d'Austria sul circuito Red Bull Ring di Spielberg ed è sempre più in testa al Mondiale (281 punti, a +31 su Lewis Hamilton, arrivato quarto). Seconda posizione per Valtteri Bottas (Mercedes) e terza per Lando Norris (McLaren). La prima delle Ferrari è quella di Carlos Sainz, arrivato quinto; Charles Leclerc chiude ottavo.