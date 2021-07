Mario Balotelli disoccupato a 30 anni, dopo il Monza nessuna offerta

Il contratto del calciatore con il club brianzolo è scaduto il 30 giugno e l'ex astro nascente del calcio italiano si ritrova, attualmente, senza una squadra in cui giocare. Ad annunciare la fine del rapporto con il Monza è stato l'amministratore delegato Adriano Galliani: "È libero e al momento non è previsto alcun rinnovo"

Mario Balotelli a 30 anni rischia di rimanere disoccupato. Il 30 giugno è scaduto, senza essere rinnovato, il contratto del calciatore con il Monza. L'ex attaccante della Nazionale, al momento, non avrebbe sul tavolo nessuna altra offerta e si ritroverebbe senza una squadra in cui giocare. Ad annunciare la fine del rapporto tra il club biancorosso e l'ex astro nascente del calcio mondiale è stato l'amministratore delegato Adriano Galliani, che all'apertura della sessione di calciomercato ha annunciato: "Da ora Balotelli è libero e al momento non è previsto alcun rinnovo".

La carriera di Mario Balotelli

Dopo la mancata promozione in serie A del Monza, il club ha deciso di non rinnovare con Super Mario. L'attaccante, nel corso degli anni, ha giocato con squadre di primo livello come l'Inter, il Manchester City, il Milan e il Liverpool. Poi la discesa fino alla retrocessione con il Brescia e la Serie B con la squadra biancorossa. Nelle ultime settimane a esprimere interesse per Balotelli è stata l'Adana Demirspor, squadra appena promossa nel massimo campionato turco, ma sembra che non se ne farà niente. Dalle Instagram stories del calciatore, Mario continua comunque ad allenarsi, probabilmente in attesa di una nuova offerta da qualche squadra.