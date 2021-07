Juventus, Cherubini vara il nuovo corso: Ronaldo resta con noi

"Non c'è nessun segnale di trasferimento: nessun segnale da parte sua e nemmeno da parte della Juventus, parliamo di un calciatore che solo l'anno scorso ha segnato 36 gol. I numeri non dicono tutto, ma nascondono tante verità: siamo contentissimi che, quando avrà terminato il periodo di vacanza, si unirà alla squadra": così Federico Cherubini, nuovo Football Director bianconero in conferenza stampa all'Allianz Stadium.

"Non saremo molto attivi sul mercato, ma vigili"

approfondimento

"Abbiamo già una squadra competitiva, lo pensa anche il nostro allenatore: cogliendo le opportunità si può migliorare, ma non è detto che avverrà": Federico Cherubini, nuovo Football Director della Juventus, analizza la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. "Puntiamo ad aspettare gli investimenti fatti negli ultimi anni

con la politica del ringiovanimento - aggiunge il dirigente bianconero - e abbiamo margini di crescita già con questo patrimonio tecnico: sarà mercato in cui non saremo molto attivi, ma vigili per accogliere eventuali rinforzi in linea con

parametri tecnici ed economici".