F1, Gp Francia: vince Verstappen, secondo Hamilton

Max Verstappen (Red Bull) vince il Gp di Francia, settima prova del Mondiale di Formula 1 ( LA CRONACA MINUTO PER MINUTO ). Sul circuito Paul Ricard di Le Castellet, al penultimo giro il pilota olandese sorpassa Lewis Hamilton (Mercedes) e sale a quota 131 punti in classifica (+12 sul britannico). Sergio Perez (Red Bull), a tre giri dal termine, supera Valtteri Bottas (Mercedes) e si piazza terzo, con alle spalle proprio il finlandese. Male le Ferrari, niente punti: Sainz 11esimo e Leclerc 16esimo, doppiato. Prossimo appuntamento in Austria tra una settimana.

Verstappen: "All'inizio è stato difficile, poi..."

"Verso fine gara mi sono divertito. All'inizio però è stato molto difficile, con il vento. Un giro avevi il bilanciamento ok, quello dopo scivolavi ovunque". Sono le prime parole di Verstappen dopo la vittoria. "Tenere la stabilità della macchina è stato difficile, per fortuna abbiamo scelto la strategia a due soste. Abbiamo dovuto sudare tanto ma alla fine abbiamo vinto", ha continuato. "È stato difficile perché c'erano tanti doppiati da superare ma per fortuna si sono tutti comportati bene e abbiamo potuto fare una bella lotta", ha sottolineato il pilota olandese, per poi concludere: "C'è lotta ogni gara, sarà così per il resto della stagione".