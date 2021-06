MotoGP Germania, le qualifiche: pole di Zarco davanti a Quartararo

È Johann Zarco a partire dalla pole position sul circuito del Sachsenring, nel MotoGp di Germania, ottava prova del Mondiale. Il pilota francese della Ducati Pramac, con il tempo di 1'21"872, ha preceduto il connazionale Fabio Quartararo (Yamaha) e il portoghese Aleix Espargaro (Aprilia). Quarto in griglia l'australiano Jack Miller (Ducati Lenovo), quinto Marc Marquez su Honda (al miglior pazziamento dal ritorno dopo l'incidente) e sesto Miguel Oliveira (KTM). Decimo tempo per Franco Morbidelli (Yamaha). L'Aprilia non occupava la prima fila dal 2000, sul circuito di Phillip Island, in Australia.