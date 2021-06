MotoGp 2021, Gp Catalogna. Vince Oliveira. Video e highlights

Il pilota della Ktm è rimasto in testa dal primo all’ultimo giro sul circuito di Barcellona. Ha chiuso davanti a Zarco e Quartararo, ancora primo in classifica nel mondiale, che però prima ha ceduto la terza posizione a Miller per una penalità di 3 secondi per aver tagliato una curva, poi è stato sanzionato con altri 3 secondi per aver guidato con la tuta aperta. Il francese quindi chiude sesto. Primo fra gli italiani Bagnaia, al settimo posto. Caduti Valentino Rossi e Marquez