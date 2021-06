MotoGP, qualifiche Catalogna: pole di Quartararo. Highlights e video

Quartararo: è un momento magico

vedi anche

Moto Gp Italia, vince Quartararo, Rossi chiude decimo. VIDEO

"È un momento magico per me”, ha detto Fabio Quartararo dopo la pole position conquistata. Il leader della classifica del MotoGP, con tre successi nelle prime sei gare della stagione, sta attraversando una stagione finora ottima. "Che bello vedere tutto questo pubblico", ha detto arrivando davanti alle telecamere di SkySport dopo la sessione di qualifica: "Il mio giro è stato buono ma non veramente veloce, mentre nel secondo avevo ho scaldato le gomme ma c'erano tante bandiere gialle. Comunque la cosa più importante è che siamo in prima fila. Sono molto contento per Yamaha e per me”, ha spiegato il francese. “Sappiamo che quando tutto va bene siamo felici e tutto è più facile ma dobbiamo stare attenti, non dobbiamo rilassarci. Dobbiamo provare a essere sempre così. Domani possiamo pensare di andare in fuga, ma dobbiamo guardare il ritmo degli altri”.

Come erano andate le libere

In mattinata sul circuito di Barcellona era stato Franco Morbidelli in sella alla sua Yamaha Petronas a fare il miglior tempo nelle terze libere, seguito da Quartararo (Yamaha) e dal pilota portoghese della Ktm Miguel Oliveira. Ancora male invece Marc Marquez, fuori dalla top ten.