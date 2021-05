MotoGP, Miller vince GP di Francia: video e highlights della gara

La gara



La gara inizia con l'asfalto asciutto ma a 22 giri dal termine inizia a piovere pesantemente a Le Mans. Tutti i piloti rientrano al box per cambiare moto. Al primo giro cade Morbidelli che, nonostante il colpo al ginocchio sinistro infortunato, rientra in corsa: terminerà la gara in ultima posizione. A causa dell'asfalto bagnato finisce a terra anche Marc Marquez, che cade una prima volta per riprendere la corsa e poi cadere di nuovo, questa volta ritirandosi, Mir e Rins. Fuori anche Savadori per un problema tecnico all'Aprilia. A 12 giri dalla fine cambia ancora tutto: la pista comincia ad asciugarsi. Si ferma anche l'Aprilia di Aleix Espargarò. I piloti si devono impegnare per gestire le gomme con questa situazione della pista che va via asciugandosi. Alla fine è Miller a prevalere su Zarco e Quartararo. Oltre alla bella rimonta di Bagnaia, bene anche Petrucci su Ktm, che finisce quinto. Rossi termina in 11esima posizione.



Quartararo in testa al Mondiale



Quartararo è ora il leader del mondiale con un punto di vantaggio su Bagnaia (Ducati), terza la Ducati Pramac di Zarco. Sono tre le Ducati nei primi 4 posti del campionato. Questa la classifica: Quartararo 80 punti, Bagnaia 79 Zarco 68, Miller 64.