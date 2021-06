Roland Garros, Berrettini lotta, ma si arrende a Djokovic nei quarti

Matteo Berrettini ha lottato a lungo contro Novak Djokovic, ma alla fine si è dovuto arrendere. La sfida ai quarti del Roland Garros tra l'italiano e il serbo si chiude dopo quasi tre ore e mezza, con l'azzurro che esce a testa alta. Berrettini ha ceduto in quattro set - 6-3, 6-2, 6-7(5/7), 7-5 - sotto i colpi di classe di Djokovic, capace di trovare la strada giusta anche nei momenti di difficoltà. In semifinale al Roland Garros va dunque il numero uno del mondo. Davanti a lui ci sarà Rafa Nadal per una grande sfida tra due campioni del tennis. Lo spagnolo, che detiene il trofeo, ha sconfitto in quattro set Diego Schwartzman (6-3, 4-6, 6-4, 6-0). Ha lasciato all'argentino un solo set, dopo averne vinti 36 di fila sui campi di Parigi.