Arturo Vidal positivo al Covid-19 e ricoverato in ospedale a Santiago

Arturo Vidal non potrà giocare giovedì contro l'Argentina per la qualificazione ai Mondiali. Il centrocampista dell’Inter è stato diagnosticato positivo al Covid-19 (LIVEBLOG) dopo una visita con i medici della Nazionale cilena. Vidal, che ha 34 anni, è ricoverato in ospedale a Santiago. Il team medico cileno ha riferito che il calciatore non si stava allenando ed era stato separato dal resto della squadra per aver presentato "Una sindrome febbrile con complicazioni respiratorie dovuta a tonsillite”. Le infezioni da coronavirus in Cile sono oltre le 6.000 al giorno e il sistema sanitario nazionale è sopraffatto. Dopo 14 mesi di pandemia, il Covid-19 ha ucciso in Cile 29.000 persone e causato 1,3 milioni di contagi.