Coppa Italia, alle 21 finale Atalanta-Juventus: formazioni ufficiali

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i nerazzurri di Bergamo puntano a conquistare un trofeo che manca dal 1963, mentre i bianconeri vogliono rendere meno amara una stagione fin qui deludente. Torna il pubblico in presenza, 4.300 spettatori: per loro coprifuoco ad hoc spostato alle 24

L'allenatore Gasperini conferma il 3-4-1-2 visto con il Genoa in campionato, con Pessina sulla trequarti alle spalle di Malinovskyi (in stato di grazia) e Zapata. In panchina Muriel e Ilicic. La formazione ufficiale: Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

Buffon per il record, Chiesa-Kulusevski-Ronaldo in attacco

Reduce dal successo - con polemiche arbitrali - sull'Inter, il tecnico Pirlo manda tra i pali Buffon. Come spiega SkySport, il portiere cerca un record: in caso di vittoria della Juventus, diventerebbe il giocatore con più successi in Coppa Italia insieme a Roberto Mancini. In difesa niente Alex Sandro, squalificato, e Bonucci, fuori per un problema al ginocchio. La fomazione ufficiale (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.