Quattro partite in questo sabato di Serie A, valido per la 37esima e penultima giornata. Dalle 15 sono in campo Genoa-Atalanta (su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252) e Spezia-Torino (su Sky Sport 253). Alle 18 il derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter già campione (su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). Chiude, alle 20.45, l’altro derby in programma in questo turno: quello della Capitale tra Roma e Lazio (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).