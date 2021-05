Internazionali tennis Roma, Sonego batte Rublev e va in semifinale

Il tennista italiano, dopo il rinvio per pioggia di venerdì sera, si impone in rimonta sul russo, numero 7 del mondo, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3. Ora se la vedrà questo pomeriggio (il match inizierà non prima delle 18.30 e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno) contro Novak Djokovic che in mattinata ha sconfitto Tsitsipas

Impresa di Lorenzo Sonego agli Internazionali d’Italia di tennis: dopo un match bellissimo, in rimonta, ha battuto Andrey Rublev, numero 7 del mondo, e si è conquistato un posto in semifinale, dove questo pomeriggio affronterà Novak Djokovic. L'ultimo azzurro tra i migliori quattro al Foro Italico era stato Filippo Volandri nel 2007. La partita inizierà non prima delle 18.30 e sarà visibile su Sky Sport Uno.

La partita di Sonego

Dopo il rinvio per pioggia di venerdì sera, al Foro Italico è andato in scena il quarto di finale tra Sonego e Rublev, numero 7 del mondo. Nel campo della Grand Stand Arena, il russo ha vinto il primo set 6-3. Ma il tennista italiano si è imposto nel secondo per 6-4 e ha completato la rimonta vincendo il terzo con il punteggio di 6-3. Il match è durato 2 ore e 33 minuti.

La vittoria di Djokovic

L’altro match della mattinata è stato il recupero del quarto di finale tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. La partita era iniziata ieri ed era stata interrotta per pioggia sul punteggio di 6-4 2-1 per il greco. Ma oggi il serbo ha rimontato vincendo il secondo set per 7-5 e il terzo con lo stesso punteggio. Djokovic vola in semifinale dove incontrerà proprio Sonego.