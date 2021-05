Internazionali tennis Roma: Sinner, Travaglia, Mager e Musetti avanti

Cinque tennisti italiani in campo: sono passati al secondo turno Sinner (6-2, 6-4 contro Humbert, sfiderà Nadal), Travaglia (6-4, 6-3 contro Paire), Mager (6-4, 6-3 con de Minaur) e Musetti (Hurkacz si è ritirato). Eliminato Fognini (ko con Kei Nishikori). Martedì il debutto di Berrettini e Sonego. Le partite in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno Condividi:

Giornata positiva per quasi tutti i tennisti italiani in campo agli Internazionali di Roma. Sui cinque che hanno giocato oggi, in quattro sono riusciti ad approdare al secondo turno. Eliminato Fabio Fognini, sconfitto in due set dal giapponese Kei Nishikori. Passano Jannik Sinner (che ora affronterà Nadal), Stefano Travaglia, Gianluca Mager e Lorenzo Musetti. Domani, martedì 11 maggio, il debutto di Berrettini e Sonego. Le partite in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno (IL RACCONTO DI SKY SPORT).

Travaglia batte Paire con il punteggio di 6-4, 6-3 Ad aprire la giornata è stato Stefano Travaglia, che ha affrontato alla Grand Stand Arena il francese Benoit Paire: l’ha superato in un'ora e venti minuti, battendolo in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. L'italiano approda al secondo turno degli Open d'Italia, dove affronterà il vincente tra Shapovalov e Majchrzak. Il 29enne di Ascoli Piceno, n.69 ATP, è in gara con una wild card: è la sua terza presenza nel main draw capitolino, dove nel settembre scorso ha raggiunto gli ottavi (cedendo nel derby con Matteo Berrettini). Paire è uscito dalla partita per un punto contestato nel sesto game del secondo set, dopo aver polemizzato con l'arbitro e preso lo smartphone per scattare le foto al segno della pallina. Non è la prima volta che il tennista francese si rende protagonista di siparietti del genere: per le sue intemperanze, è stato escluso dalla Federazione dai prossimi Giochi di Tokyo.

Fognini subito fuori, ko con Nishikori approfondimento Fabio Fognini, la carriera del tennista entrato nella top 10 dell'Atp Poi è stata la volta di Fabio Fognini: i suoi Internazionali di Roma finiscono al primo turno. Il tennista italiano si è arreso in un'ora e 19 minuti di gioco al giapponese n.45 del mondo Kei Nishikori, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. “Oggi semplicemente non ho giocato il mio miglior tennis e lui è stato migliore di me. Da Madrid a oggi ho perso un pochettino di condizione fisica", ha detto Fognini. Per l’italiano, n.28 del ranking, era la 13esima partecipazione agli Internazionali d’Italia (miglior risultato i quarti nel 2018).

Sinner al secondo turno, incontrerà Nadal approfondimento Jannik Sinner, chi è il giovane tennista italiano. FOTO Gioia, invece, per il 22enne Jannik Sinner: ha superato in due set il mancino Ugo Humbert, n.31 ATP. Il tennista italiano ha impiegato un'ora e 30 minuti - con il risultato di 6-2, 6-4 - per volare al secondo turno degli Internazionali di Roma. Lì dovrà affrontare Rafa Nadal, n.2 del mondo e del seeding, nove volte trionfatore al Foro Italico. Per Sinner, n.18 del ranking, è la terza presenza al Foro Italico: nell’edizione scorsa raggiunse gli ottavi.

Avanti anche Mager Vola al secondo turno anche Gianluca Mager, n.90 ATP e in tabellone grazie a una wild card (terza apparizione in main draw a Roma). Sulla terra battuta del “Pietrangeli”, ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur (n.23 ATP) in un'ora e 19 minuti con il punteggio di 6-4, 6-3: ora dovrà vedersela con chi vincerà la sfida Sonego-Monfils.