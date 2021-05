Tennis, Berrettini si arrende in finale. A Zverev il torneo di Madrid

Matteo Berrettini si arrende in finale a Madrid contro Alexander Zverev, dopo 2 ore e 41 minuti di gioco. Il tedesco si è imposto per 6-7 6-4 6-3. Dopo essersi aggiudicato un tiratissimo primo set al tie break, il tennista romano (n. 10 del ranking Atp) ha subito la rimonta dell’avversario (n. 6 del mondo). Per Berrettini, che in semifinale aveva battuto il norvegese Casper Ruud, era la prima finale in un torneo Masters 1000, secondo soltanto agli Slam. Zverev aveva già vinto nel 2018 nella capitale spagnola.