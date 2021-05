Tokyo 2021, accordo Cio-Pfizer per somministrare vaccino agli atleti

Gli sportivi e le delegazioni di tutti i Paesi che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo avranno a disposizione il vaccino Pfizer-BioNTech. Le due aziende e il Comitato olimpico internazionale hanno annunciato la firma di un memorandum d'intesa per donare le dosi in vista dell'evento che dovrebbe prendere il via il 23 luglio 2021 Condividi:

L’accordo è fatto. Gli atleti e le delegazioni che arriveranno a Tokyo da tutto il mondo per le Olimpiadi 2021 saranno vaccinati con il siero Pfizer-BioNTech. E’ previsto infatti che le due aziende si coordinino con i vari Comitati olimpici nazionali in modo da consegare già a fine maggio le dosi che garantiranno a tutti i partecipanti di ricevere anche la seconda inoculazione prima dell'arrivo a Tokyo. "I Comitati Olimpici Nazionali (NOC) lavoreranno con i loro governi locali per coordinare la distribuzione in conformità con le linee guida di vaccinazione di ogni paese e in conformità con le normative locali" - afferma il Cio.

Le parole del Presidente del CIO approfondimento Olimpiadi Tokyo, corsa contro il tempo per salvare i Giochi "Questa donazione del vaccino è un altro strumento per contribuire a rendere i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2021 sicuri e protetti per tutti i partecipanti e per mostrare solidarietà ai nostri gentili ospiti giapponesi" - ha detto il presidente del CIO Thomas Bach. “Stiamo invitando gli atleti e le delegazioni partecipanti a dare il buon esempio e ad accettare il vaccino dove e quando possibile. Prendendo il vaccino, possono inviare un messaggio potente che la vaccinazione non riguarda solo la salute personale, ma anche la solidarietà e la considerazione del benessere degli altri nelle loro comunità. Vorremmo per questo ringraziare Pfizer e BioNTech per questa donazione molto generosa "

L’esempio degli atleti approfondimento Bebe Vio si è vaccinata: “Tappa fondamentale per tornare a vivere" A rafforzare il messaggio sono arrivate anche le parole del Prof. Uğur Erdener, Presidente della commissione medica e scientifica del CIO, che ha dichiarato: “Vediamo l'importanza della vaccinazione in tutto il mondo. Incoraggiamo gli atleti e i partecipanti ai Giochi a prendere il vaccino quando possibile. La vaccinazione è uno strumento importante per proteggere non solo se stessi, ma anche le loro comunità".