Serie A, 33ma giornata: Torino-Napoli 0-2. LIVE

Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata ospitano gli azzurri di Gattuso: punti in palio importanti sia per i padroni di casa in ottica salvezza sia per gli ospiti a ridosso della zona Champions League. Alle 20.45 l'altro match tra Lazio e Milan

Torino e Napoli si sfidano in uno dei due posticipi di questa 33ma giornata di Serie A. Match importante per entrambe le squadre che lottano per obiettivi diversi: i granata cercano una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione, gli uomini di Gattuso, invece, inseguono un successo che vorrebbe dire aggancio alla Juventus al quarto posto a quota 66. Sempre per la zona Champions League, alle 20.45 in campo Lazio e Milan all’Olimpico (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

