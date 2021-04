Serie A, stasera il recupero di Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo

Fischio di inizio alle 18:45. Scontro Champions all'Allianz Stadium. Buffon titolare nel 4-4-2 di Pirlo, Gattuso con Lozano dal primo minuto. Match in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 254. I nerazzurri vanno a caccia della decima vittoria consecutiva per allungare a +11 sul Milan. Conte dovrà fare a meno di Bastoni e Brozovic, ma torna De Vrij. Sanchez affianca Lukaku in attacco. Otto indisponibili per il Sassuolo

Sei mesi dopo la data inizialmente prevista, Juventus e Napoli sono pronte a scendere in campo nel recupero della terza giornata di campionato. Una partita che ha assunto i contorni di un vero e proprio scontro Champions: bianconeri e azzurri sono appaiati in classifica al quarto posto con 56 punti. Buffon titolare nel 4-4-2 di Pirlo, Danilo torna in difesa sulla destra. A centrocampo Bentancur e Rabiot, mentre davanti confermata la coppia Morata-Ronaldo. Gattuso con Lozano dal primo minuto: in attacco completa il tridente offensivo con Mertens e Insigne. Torna Meret tra i pali. Calcio d'inizio alle ore 18.45, diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 254 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

In campo anche Inter-Sassuolo

Dopo la vittoria contro il Bologna, l'Inter torna in campo nel recupero della 28esima giornata contro il Sassuolo. La formazione di Antonio Conte va a caccia del decimo successo consecutivo che consentirebbe di allungare a +11 sul Milan. La squadra di De Zerbi è reduce dal pareggio contro la Roma e ha vinto solo una delle ultime sei partite disputate. Conte dovrà fare a meno degli squalificati Bastoni e Brozovic: al loro posto giocano Darmian e Gagliardini. Fatta eccezione per questi cambi obbligati, due altre novità rispetto alla squadra vista contro il Bologna con il ritorno di De Vrij in difesa, mentre in attacco Sanchez affianca Lukaku. Ancora una lunga lista di indisponibili per De Zerbi. Oltre ai calciatori infortunati (Berardi, Bourabia, Caputo e Defrel) e Ayhan, positivo al Covid-19, a Milano non ci sono anche Ferrari, Locatelli e Muldur. Il Sassuolo ha confermato la scelta di non convocare i giocatori tornati dalle nazionali e a rischio Covid. L'allenatore neroverde conferma il 4-2-3-1. Fiducia allo stesso undici in campo sabato scorso con Raspadori supportato da Traorè, Djuricic e Boga. Calcio d'inizio alle ore 18.45.