Tennis e MotoGp, la grande domenica di Sky Sport

Alle 19 due eventi imperdibili da seguire sui canali Sky Sport: la finale del Masters 1000 di tennis di Miami e il Gran Premio di Doha di MotoGP. L'Italia è protagonista in entrambi gli appuntamenti: con Jannik Sinner che si gioca un'occasione storica negli Usa, con la Ducati a caccia del podio in Qatar. E grazie allo split screen, gli utenti Sky Q via satellite possono seguire le due gare in diretta in contemporanea sullo stesso schermo

Una Pasqua all’insegna del grande sport. È quella che offre Sky per oggi, domenica 4 aprile. In contemporanea, alle 19, ci sono due eventi imperdibili: la finale del Masters 1000 di tennis di Miami e il Gran Premio di Doha di MotoGP. L’Italia è protagonista in entrambi gli appuntamenti: con Jannik Sinner che si gioca un’occasione storica negli Stati Uniti, con la Ducati a caccia del podio in Qatar. E per gli appassionati dei due sport non c’è neppure bisogno di scegliere.

Lo split screen per non perdersi niente approfondimento Jannik Sinner, chi è il giovane tennista italiano. FOTO Gli utenti Sky Q via satellite, infatti, potranno seguire i due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo, per non perdere neanche un momento ed essere sempre al centro dell'azione. Come? Grazie allo split screen, che permette di dividere lo schermo per vedere nello stesso momento due canali - e quindi due eventi - diversi. Lo Split Screen è disponibile al tasto verde del telecomando Sky.