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MotoGp, a Brno è sorpresa Ogura: prima pole in carriera. Bagnaia in prima fila

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©Getty

Ai Ogura firma a sorpresa la prima pole position in MotoGp sul circuito di Brno, nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Il giapponese dell'Aprilia Trackhouse precede le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia, in prima fila con lui. Più indietro i big: il leader del Mondiale Marco Bezzecchi è quarto, Marc Marquez quinto. Alle 15 la gara sprint, domani alle 14 il gran premio

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Sul circuito di Brno è Ai Ogura la grande sorpresa delle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota giapponese dell'Aprilia Trackhouse ha conquistato la prima pole position della sua carriera nella classe regina, fermando il cronometro sull'1'51"139. Con lui in prima fila scattano due Ducati: quella del team VR46 di Fabio Di Giannantonio, secondo a 211 millesimi, e quella ufficiale di Francesco Bagnaia, terzo a 244.

BRNO, CZECH REPUBLIC - JUNE 20: Ai Ogura of Japan riding the Trackhouse MotoGP Aprilia (79) during Free Practice 2 ahead of the MotoGP of Czechia at Brno Circuit on June 20, 2026 in Brno, Czech Republic. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images)
MotoGp Brno, prima pole per Ogura - ©Getty

La griglia di partenza

Alle spalle del trio di testa, la seconda fila si apre con l'Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi: il leader del Mondiale deve accontentarsi del quarto tempo. Dietro di lui il campione del mondo in carica Marc Marquez, su Ducati, e il rookie brasiliano Diogo Moreira con la Honda LCR. In terza fila ci sono Raul Fernandez, compagno di box di Ogura, la Ktm di Pedro Acosta e la Ducati VR46 di Franco Morbidelli, nono al traguardo delle qualifiche.

 

Martin in salita, scatta decimo

Weekend complicato per Jorge Martin, secondo in classifica generale a 20 punti da Bezzecchi. Lo spagnolo, pur riuscito a superare il Q1, partirà soltanto dalla decima casella e dovrà scontare due long lap penalty, un handicap pesante in ottica gara.

 

Sprint alle 15, gara domani

Il programma del sabato prosegue con la gara sprint, in pista alle 15, che assegnerà i primi punti del fine settimana. Il gran premio vero e proprio è invece in calendario domenica alle 14. Appuntamento come sempre da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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