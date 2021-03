Serie A, Roma-Napoli: formazioni ufficiali

All'Olimpico in scena una sorta di spareggio per l'Europa. Sia i giallorossi che gli azzurri sono in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e un passo falso può essere decisivo a 10 gare dalla fine del campionato

Sfida dal sapore di spareggio per l'Europa all'Olimpico tra Roma e Napoli. Nel posticipo domenicale della 28esima giornata del campionato di Serie A, giallorossi e azzurri si giocano tanto in ottica qualificazione in Champions League. Fischio d'inizio alle ore 20.45 e diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). La corsa per la partecipazione alla prossima edizione della massima competizione continentale vede in lotta numerose contendenti e a 10 gare dalla fine non sono ammessi passi falsi (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).