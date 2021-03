Serie A, Fiorentina-Milan: formazioni ufficiali

I rossoneri a caccia di punti utili sia per provare ad avvicinarsi alla capolista Inter, sia per la corsa alla qualificazione in Champions League. I viola cercano un risultato utile per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica

Fiorentina e Milan si sfidano allo stadio Artemio Franchi di Firenze nella gara valida per la 28esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 18, la gara è visibile in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). I rossoneri sono a caccia di punti utili sia per avvicinare la capolista Inter sia nella corsa per la qualificazione in Champions. I viola, invece, cercano un risultato utile per tenere lontana la zona calda della classifica (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).