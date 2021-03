Serie A, i risultati in diretta della 28esima giornata

Nell'anticipo delle 12:30 l'Atalanta batte 2-0 il Verona, in gol Malinovskyi su rigore e Zapata. Alle 15 la Juventus ospita il Benevento e cerca i tre punti per mettere pressione all'Inter. Il Torino in cerca di punti salvezza in casa della Sampdoria. La Lazio, impegnata nella corsa per l'Europa, va a Udine

La domenica della Serie A si è aperta con la vittoria dell'Atalanta sul campo del Verona per 2-0. Vantaggio bergamasco al 33' con Malinovskyi su rigore, concesso dall'arbitro per un fallo di mano di Dimarco. Al 42' raddoppia Zapata, bravo a battere Silvestri in uscita con un tocco morbido. Nelle altre partite della giornata, alle 15 la Juventus prova a mettere pressione all'Inter - il cui match contro il Sassuolo è stato rinviato a causa della positività al Covid di diversi giocatori - cercando i tre punti con il Benevento: Pirlo sceglie una formazione molto offensiva con Chiesa, Kulusevski, Morata e Ronaldo tutti insieme dal primo minuto. Sempre alle 15 il Torino cerca punti importantissimi in ottica salvezza in casa della Sampdoria, mentre la Lazio a Udine è praticamente obbligata a vincere per non perdere il treno dell'Europa. ll tutto in attesa del Milan, impegnato alle 18 sul campo della Fiorentina, e del big match serale, alle 20:45, tra Roma e Napoli (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).