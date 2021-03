Serie A, Crotone-Bologna 2-3. Alle 18 in campo Spezia-Cagliari

vedi anche

Serie A, Parma-Genoa 1-2: gol e highlights della partita di Serie A

Il primo anticipo di oggi, tra i calabresi e gli emiliani, ha visto gli ospiti vincere 3-2 in rimonta, dopo essere stati sotto di due gol. Nel primo tempo, al 32’ la squadra di Cosmi va in vantaggio con una punizione dalla trequarti di Messias che nessuno sfiora e finisce direttamente in rete. Pochi minuti dopo Soumaoro trattiene Di Carmine e dopo un check al Var viene concesso rigore. Dagli undici metri Simy non sbaglia e fa 2-0 al minuto 40. Nel secondo tempo grande rimonta del Bologna che prima torna in partita con Soumaoro al 62’ e poi pareggia con Schouten al 70’. Nel finale la squadra di Mihajlovic ribalta il risultato con un gol di Skov Olsen all’84esimo.

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Il tabellino: Crotone-Bologna 2-3

32' Messias (C), 40' rig. Simy (C), 62' Soumaoro (B), 70' Schouten (B), 84' Skov Olsen (B)

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo (86' Riviere); Pedro Pereira, Messias, Petriccione (75' Vulic), Benali, Molina; Simy, Di Carmine (75' Rispoli);. All. Cosmi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks (59' Vignato); Dominguez (59' Sansone), Svanberg (46' Schouten); Orsolini (46' Skov Olsen), Soriano, Barrow; Palacio (86' Poli). All. Mihajlovic

Ammoniti: Cuomo (C), Dijks (B), Soumaoro (B), Petriccione (C), Dominguez (B), Djidji (C), Palacio (B), Soriano (B), Danilo (B), Skorupski (B)