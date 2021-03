Serie A, Parma-Genoa 1-2: gol e highlights della partita di Serie A

Nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A, un bellissimo gol in rovesciata di Pellè illude i padroni di casa nel primo tempo. Nella ripresa però Ballardini manda in campo Scamacca, che trova subito il pareggio e poi la ribalta con la doppietta personale. Scatto salvezza per la squadra ospite, che ritrova la vittoria che mancava da 6 gare. Il Parma resta invece al penultimo posto in classifica

Nella sfida salvezza dello stadio Tardini, anticipo della 28esima giornata di Serie A, il Genoa vince per 1-2 contro il Parma (TUTTI GLI HIGHLIGHTS). Una doppietta di Scamacca, entrato dopo l'intervallo, regala il successo in rimonta alla squadra ospite, che torna a vincere dopo 41 giorni e si allontana dalla zona retrocessione, portandosi a 31 punti. Al Parma non basta la bellissima prodezza in rovesciata di Pellè, tornato al gol in A: i gialloblù restano al penultimo posto, fermi a 19 punti.

