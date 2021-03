Europa League, Milan-Manchester United 0-0. DIRETTA

A San Siro il Milan ospita il Manchester United in un match di grande prestigio, ritorno degli ottavi di Europa League. Si riparte dall'1-1 dell'andata a Old Trafford. Pioli è alle prese con ranghi ridottissimi in attacco, viste le assenze di Rebic e Leao e la condizione di Ibrahimovic ancora non ottimale, e schiera Castillejo prima punta. Dietro di lui agiscono Saelemaekers, Calhanoglu e Krunic. In difesa spazio a Kalulu, Meité e Kessie i due in mezzo al campo. Diverse assenze anche per il Manchester United, che ritrova però Pogba ma solo dalla panchina. Nell'undici iniziale Rashford e Greenwood (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).